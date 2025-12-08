Buna göre serbest bölgelerden yapılan ihracat, Kasım ayında yüzde 2,7 artışla 916 milyon dolar oldu. Ocak–Kasım 2025 döneminde ise ihracat yüzde 4,6 artarak 11,31 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde serbest bölgelerde 3,3 milyar dolar dış ticaret fazlası kaydedildi. Orta-ileri teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ticaretteki payı yüzde 51,1 olarak bildirildi.

Ege Serbest Bölgesi, toplam ticarette yüzde 22,2 pay ile ilk sırada yer aldı. Bölgede ihracat yüzde 12,5 artarak 2,95 milyar dolara çıktı. Bursa Serbest Bölgesi’nin ihracatı yüzde 11,8 artışla 1,51 milyar dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi’nin ihracatı ise yüzde 26,2 artışla 635 milyon dolara ulaştı. Adana–Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin ihracatı yüzde 33,5 artarak 428 milyon dolara yükseldi. Dokuz serbest bölgede, yılın ilk 11 ayında ihracat artışı yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti.

Kasım ayına ilişkin detaylı verilerde, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 915,7 milyon dolara çıktığı; dış ticaret fazlasının 184,4 milyon dolar olduğu belirtildi. Toplam satışlarda ihracat payı yüzde 73, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 125,2 olarak hesaplandı. Orta-ileri teknoloji ürünlerinin toplam payı yüzde 56,9, yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 7,2 seviyesine ulaştı.

Yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azalarak 2,26 milyar dolara geriledi. Serbest bölgelerden Türkiye’ye satışlar yüzde 17,2, Türkiye’den serbest bölgelere satışlar yüzde 13,9 oranında düştü.

Kasım ayında bölgesel ihracat artışlarında Bursa Serbest Bölgesi 147,9 milyon dolar ihracatla öne çıktı; Ege Serbest Bölgesi ihracatını 262,6 milyon dolara yükseltti. Adana–Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını 32,6 milyon dolara taşıdı. Dört bölgede Kasım ayında yüzde 20’nin üzerinde ihracat artışı kaydedildi.