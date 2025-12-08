TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme, 2026 yılı itibarıyla emlak vergileri ile tapu harçlarında belirgin artışlara yol açacak. Özellikle konut satın alıp tapu işlemlerini henüz sonuçlandırmamış vatandaşların düzenlemeden doğrudan etkilenmesi öngörülüyor.

Yasaya göre 2026’da geçerli olacak bina ve arazi vergi değerleri için bir üst limit belirlendi. Buna göre, emlak vergisine esas alınacak değerler, 2025 yılı vergi değerlerinin en fazla üç katı olabilecek. Böylece emlak vergisi matrahında oluşabilecek artışın üst sınırı netleştirilmiş oldu.

"2026 yılında tapu harç tutarları da ciddi biçimde yükselecek"

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, tapu işlemlerinde esas alınması gereken değerin gayrimenkulün gerçek satış bedeli olduğunu, ancak uygulamada çoğu işlemin hâlâ emlak vergisine esas rayiç bedel üzerinden yapıldığını vurguladı. Emlak vergisi değerlerinde gerçekleşecek üç katlık artışın, 2026 yılı için tapu harçlarını da kayda değer ölçüde yükselteceği ifade ediliyor.

Tolu bu durumu bir örnekle açıkladı: 2025’te emlak vergisi değeri 3 milyon lira olan bir konutun, 2026’da vergilendirmeye esas değerinin en fazla 9 milyon liraya çıkabileceğini belirtti. Böyle bir durumda, bugün yaklaşık 120 bin lira olarak ödenen tapu harcının 2026’da 360 bin liraya ulaşacağı öngörülüyor. Bu tutarın alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde, kişi başı 180 bin lira olarak karşılanması gerekecek.

Tapu işlemlerini 31 aralık’a kadar tamamlamayanlar daha yüksek harç ödeyecek

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, tapu devrini henüz yapmamış konut sahiplerine yönelik bir uyarıda bulunarak, gerçek satış bedeli ile 2026’da geçerli olacak yeni emlak vergisi değerlerinin karşılaştırılması gerektiğini belirtti. Tolu, tapu işlemlerinin 31 Aralık 2025’ten önce tamamlanmaması halinde vatandaşların daha yüksek tapu harcı ödemeleriyle karşılaşacağını ifade etti.

Mevzuata göre, emlak vergisi değerlerindeki artış yalnızca 2026 yılıyla sınırlı kalmayacak. 2027, 2028 ve 2029 yıllarında da her yıl, mevcut vergi değerine yeniden değerleme oranının eklenmesiyle emlak vergisi değerleri kademeli olarak yükselmeye devam edecek.