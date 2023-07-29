Türkiye’de yaşayan ve çeşitli nedenlerden ötürü ülkelerinin pasaportuna sahip olmayan Azerbaycan vatandaşları iki ülke arasındaki mutabakatla pasaportlarına kavuştu. Pasaportunu alan bir Azerbaycanlı, “Pasaport yüzünden gidemiyordum. Bugün dünya benim oldu, vatanıma gideceğim” dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanan Eylem Planı uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti’ne göç eden ve halen burada yaşayan kişilere ve onların Türkiye’de doğmuş aile üyelerine gerekli yardımın sağlanması için ilgili devlet kurumlarının yetkili temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin de mutabakatı ile Azerbaycan heyetince, 2 bin 93 kişinin pasaport kaydı, 459 kişinin vatandaşlık tespiti talepleri icraata yönlendirildi. Bugün de bu kapsamda, Azerbaycan Cumhuriyetinin Beşiktaş’taki İstanbul Başkonsolosluğu binasında 30 kişiye yıllardır hayalini kurdukları pasaportları verildi. Pasaportlarını alan Azerbaycan vatandaşlarının mutluluğu gözlerinden okunurken, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, pasaportlarına kavuşan vatandaşların geçmişte yaşadıkları zorlukların üstesinden geleceklerini söyledi.

“Aldıkları pasaportları sayesinde inşallah bundan sonra o zorlukların üstesinden gelecekler”

Pasaportlar müracaatlarının her geçen gün arttığını söyleyen Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, “Bugün, Türkiye’de, daha çok İstanbul’da yaşayan, Azerbaycan vatandaşları ve bizim için çok önemli bir gün. Çünkü pasaportları kendilerine takdim ettik. Uzun yıllardır, 90’lı yıllardan burada yaşayan Azerbaycan vatandaşları biliyorsunuz bazılarının daha çoklarının evrakları yoktu. Onlara pasaportlar hazırlandı. Yani buradan alınmış evraklar bilgiler sayesinde. Azerbaycan’da çıkarılmış pasaportlar bugün sahiplerini buldu. Nihayet Azerbaycan pasaportunu aldılar. Bu çok önemli çünkü onların karşılaştığı zorluklarla burada birçok hizmetlerden mahrum kalmışlardı. Aldıkları pasaportları sayesinde İnşallah bundan sonra o zorlukların üstesinden gelecekler. Toplamda dört binin üzerinde müracaatlara bakıldı. Onların hepsi pasaport değildi ama en çok pasaportlarla ilgiliydi. İki binin üzerinde. Bin 300’e yakın pasaport artık teslim edildi ve hala da bu işlem devam etmekte” dedi.

“Maksadımız Azerbaycanlıların Türkiye’de legal bir şekilde yaşamalarını temin etmektir”

Azerbaycan Diasporasından sorumlu devlet bakanlığı müsteşarı Daşqın Recebli ise “Cumhurbaşkanlarımız Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev’in teşebbüsleriyle, kanunsuz olarak yerleşmiş Azerbaycan vatandaşlarının, İstanbul ve diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın pasaport dağıtımı hayata geçirildi. Bu işlem devam ettiriliyor ve hele de devam ettirilecek. Hesaplamalara göre şimdi 4 bine yakın vatandaşımıza pasaportlar dağıtıldı. Esas maksadımız burada yaşayan bütün Azerbaycanlıların senetlerinin tam şekilde resmileştirilmesi ve oturumlar esasında Türkiye’de, kardeş devlette legal bir şekilde yaşamalarını temin etmektir” diye konuştu.

“Bugün dünya benim oldu, vatanıma gideceğim”

Pasaportu olmadığı için yıllardır ülkesine hasret kaldığını söyleyen Sabine Musayeva isimli Azerbaycan vatandaşı, “Duygularımı anlatamam. 21 senedir pasaport yüzünden Azerbaycan’a gidemiyordum. Bugün aldım ve çok sevinçliyim. Allah herkesten razı olsun. Ayın 8’inde gideceğim. Bugün dünya benim oldu, vatanıma gideceğim” ifadelerini kullandı.

“Senelerdir bunun sıkıntısını yaşıyorduk”

Kızının pasaportunu almaya gelen Valeh Orujov ise “Allah devletimizden razı olsun. Senelerdir bunun sıkıntısını yaşıyorduk. Çocuklarımız eğitim alamıyordu. Hastaneye gidiyorduk ve çocuğun doğum raporu olmadığı için bakamam diyorlardı. Çok şükür. Allah devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Allah Türkiye’den de razı olsun, ki bize uzun dönem ikamet verdiler” dedi.

“Bizim için çok faydalı bir şey oldu”

Emeği geçenlere teşekkür eden Ayişen Zamanova da, “23 sene sonra ilk kez pasaportumu aldım, Allah herkesten razı olsun. Bizim için çok faydalı bir şey oldu. Rabbim İnşallah, önce bizim sonra sizin başkanlarınızdan razı olsun” şeklinde konuştu.