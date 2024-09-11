Nadir Hastalık Genetik Tedavi Yarışması (RaDiChal) Laboratuvarının hayata geçiş sürecini ve bu önemli girişimin amaçlarını paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Bu laboratuvarı, özellikle Türkiye’deki öğrencilerin gen tedavilerini anlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri için inşa ettik." dedi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Müdürü ve MESSAGE (Microgravity Associated Genetics) deneyi Proje Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, Nadir Hastalık Genetik Tedavi Yarışması (RaDiChal) Laboratuvarının hayata geçiş sürecini ve bu önemli girişimin amaçlarını paylaştı.

Nadir Hastalık Genetik Tedavi Yarışması (RaDiChal) Laboratuvarının Türkiye’de genetik mühendisliği ve gen tedavilerine duyulan büyük ihtiyacı karşılayacak şekilde kurulduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Bu laboratuvarı, özellikle Türkiye’deki öğrencilerin gen tedavilerini anlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri için inşa ettik." dedi. Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, altyapının genetik mühendisliği tekniklerini gerçekleştirmek üzere tasarlandığını ifade ederek, “Türkiye’nin her yanından genetik mühendisliğe, genetik tedavilere ihtiyaç duyan ve öğrenmek isteyen öğrencilerimiz artık Rare Disease Challange yani RaDiChal yarışmamızın laboratuvarında eğitimlerini almaya ve yarışma içerisinde bulunmaya devam edecekler. Aynı zamanda yine bitki biyoteknolojisi çalışmalarımız için bu laboratuvar içerisinde CRISPR gibi ileri düzey genetik mühendislik teknikleri kullanabileceğiz ve böylelikle yeni nesil bilgi tabanlı teknolojiler geliştirebileceğiz.” diye konuştu.

GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN BİLİM İNSANI YETİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Laboratuvarın Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrenciler için eğitim ve araştırma imkânı sunduğunu ve bu sayede genetik mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan bilim insanı yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “RaDiChal yarışması, vizyon ve misyonu gereği genetik tedaviler alanında, yedi bini aşkın genetik hastalığın tedavisinde kullanılabilecek yeni nesil, yıkıcı gen tedavisi teknolojilerini geliştirmeye dayanıyor. Bu teknolojileri hayata geçirebilecek laboratuvarlar ve bilim insanları sayısı ülkemizde yok denecek kadar az. Bu nedenle, bilim insanı kalitesini ve sayısını artırmak amacıyla RaDiChal yarışmamızı 2021 yılında başlattık.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan öncülüğünde lisans düzeyindeki öğrenciler ile kurulan RaDIChal (Rare Disease Challenge) ekibinin başlattığı yarı final ve final aşamalarından oluşan yarışma, 2023 yılında Beta Telasemi (Akdeniz anemisi), Huntington ve Duchenne kas distrofisi (DMD) hastalığını hedef olarak belirlemişti. Radichal (Rare Disease Challenge) yarışması 5. Yılında“Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi” kategorisi olarak artık Teknofest Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması dalında gerçekleştirilecek.