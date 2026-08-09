Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 607 TL’den alınırken 6 bin 740 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 55 TL, satış fiyatı ise 6 bin 505 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın 3 bin 752 TL’den alınırken 4 bin 250 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın 10 bin 630 TL alış, 11 bin 250 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 629 TL, satış fiyatı ise 11 bin 42 TL oldu. Yarım altın 21 bin 266 TL’den alınırken 22 bin 500 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 42 bin 495 TL, satış fiyatı ise 44 bin 995 TL olarak açıklandı.