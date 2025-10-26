Bakan Tunç, sözleşmenin siber suçların önlenmesi, delillendirilmesi ve cezalandırılmasına yönelik uluslararası düzeyde kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üreteceğini belirtti.

Tunç, sözleşmenin siber suçlarla mücadele alanında hukuki bağlayıcılığı olan ilk evrensel belge olduğunu vurgulayarak, "Siber suçların önlenmesi, delillendirilmesi ve cezalandırılması başta olmak üzere uluslararası düzeyde kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretecek sözleşme, siber suçlarla mücadele alanında hukuki bağlayıcılığı olan ilk evrensel belgedir" dedi.