MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanlığına süreçle ilgili 120 sayfalık raporunu sundu.

Hukuki Adımlar Atılacak mı?

Yıldız ,"Suça karışmayan örgüt üyeleri teslim olursa ceza almayacak, denetimli serbestliğe tabi olacak. Hukuken atılacak adımlar örgütün tamamen dağıtılmasına, silahların teslim edilmesine bağlı" dedi.

AK Parti'nin de bugün raporunu teslim edeceğini belirten Yıldız "CHP pazartesiye kadar süre istemiş. Rapor artık haftaya tamamlanır ve yayınlanır" ifadelerini kullandı.

Ortak bir raporun ortaya çıkacağını ifade eden Yıldız, "Bir kanuni düzenleme için örgütün tamamen bütün kuruluşlarıyla beraber PYD'de de dahil buna, dağıtılması ve bunun da devletin yetkili organlar tarafından ilan edilmesi. Bu MİT'tir, TSK'dır, emniyet birimleridir. Bu birimlerimiz açıkladıktan sonra kanunu yapmak kolay." diye konuştu.

İnfaz Kanunu'nun bu konudan ayrı olarak mutlaka ele alınması gerektiğini belirten Yıldız, İnfaz Kanunu'nun "yamalı bohçaya" döndüğünü söyledi. Yıldız, "İnfaz Kanunu'muz bu mesele olsun olmasın yeni baştan ele alınmalıdır. Bu meseleden ayrı olarak da İnfaz Kanunu, Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu bu dönemde ele alınıp yeniden yazılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'de Raporu Sunacak

AK Parti'nin raporuyla ilgili gelişmeleri aktaran AK Partili Mustafa Şen, “Kamu düzenini korumamız ve bu süreçte de bir risk yönetimi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Zira her gün bu işi sabote etmeye çalışan pek çok kişi ve kurumu, maalesef bazılarının siyasi olması da söz konusu, bunları da görüyoruz. Dolayısıyla, risk yönetimini de yapmak ve kamu düzeninin korunması gerektiğini söylüyoruz. Örgüt üyeliği bir suç. Örgüt kendini feshettiyse suç ortadan kalkar. Yardım ve yataklık yapmıştır, örgüt üyesi değildir, çok açıktır ki örgüt kendini feshettiyse yardım ve yataklıktan suçlamak da düşer. Ama bunlar örgütün kendini feshettiğinin tescili yapıldıktan sonra olur” demişti.