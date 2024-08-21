Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 10 yıl vadeli ABD doları cinsinden gösterge tahvilinin getirisinin, 2021 yılının Kasım ayından bu yana ilk kez %7’nin altına düştüğünü açıkladı. Bakan Şimşek, bu gelişmenin Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerinde kayda değer bir iyileşme sağladığını ve özel sektörün dış finansmanını da olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dış borçlanma maliyetlerindeki düşüşe dikkat çeken Bakan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."