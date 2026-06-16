Karadeniz ve Giresun’un tanınmış çay markaları arasında yer alan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, içinde bulunduğu mali darboğazı aşamayarak iflas etti. Uzun süredir ekonomik sıkıntılarla mücadele eden şirket için mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14 Mayıs 2026 tarihli, 2025/296 Esas ve 2026/172 Karar sayılı dosyası kapsamında şirketin iflasına hükmedildi. Kararın ardından Tirebolu İcra Dairesi, müflis şirketle ilgili adi tasfiye işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

İflas tarihi 14 Mayıs 2026 saat 13.52 olarak kayıtlara geçti. Şirketten alacağı bulunanlar ile şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilanın yayımlanmasından itibaren 1 ay içinde gerekli belgelerle birlikte İflas Dairesi’ne başvurması istendi.

Ayrıca şirkete borcu olanlar ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre içerisinde durumu ilgili daireye bildirmeleri gerekiyor. Sürece ilişkin ilk alacaklılar toplantısının ise 30 Temmuz 2026 günü saat 14.00’te Tirebolu İcra Dairesi’nde yapılacağı bildirildi.