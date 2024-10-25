Bazı basın yayın organlarında yer alan “Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin BRICS’e üyeliğinin Hindistan tarafından engellendiği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında gerçekleşen Genişletilmiş Liderler Oturumu’nda diğer ülkelerin üyelik süreci gündeme gelmediğinin altı çizildi. Dolayısıyla söz konusu zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmadığı belirtilen açıklamada, Hindistan’ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.