Gazze'de 600 kişilik çadır kent kuran ve Ramazan ayı boyunca 110 bin kişilik sıcak iftar yemekleri veren Pendik Belediyesi, bu kez Ramazan Bayramı öncesi çocuklar için 'Bayramlık Giydirme ve Çocuk Şenliği' düzenledi. Etkinlik kapsamında 1000 çocuğa bayramlık kıyafetler verildi. Pendik Belediyesi Kampı'nda düzenlenen etkinlikte aynı zamanda çocuklar için renkli ve eğlenceli oyunlar hazırlandı. Tüm bu organizasyonla Pendik Belediyesi, Gazzeli çocukları bir nebze olsun sevindirmiş oldu.

'Bayramlık Giydirme ve Çocuk Şenliği'nde Gazzeli çocuklar ile tek yürek olduk'

Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Gazzeli çocuklar ile tek yürek olduklarını ifade ederek, 'Gazzeli çocuklar bayram neşesini gönülden yaşasın diye 1000 çocuğa bayramlık hediye ettik, oyunlarla beraber eğlendik. Gazze'deki Pendik Belediyesi Kampı'mızda düzenlediğimiz Bayramlık Giydirme ve Çocuk Şenliği'nde Gazzeli çocuklar ile tek yürek olduk. Bayramlık hediyelerini alan çocukların yüzlerindeki gülümseme de bizim için en büyük hediye oldu' dedi.