Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin eğitim hizmetleri ihracatının 2012’den 2024’e 15 kat artarak 2 milyar 865 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Uluslararası öğrenci sayısındaki artış ve Bakanlık destekleriyle Türkiye, eğitimde küresel bir cazibe merkezi haline geldi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin eğitim hizmetleri ihracatında rekor bir artış yaşandı. 2012 yılından bu yana 15 kat büyüyen sektör, 2024 itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolarlık hacme ulaştı.

Bakanlık, Türkiye’yi eğitimde bölgesel bir cazibe merkezi ve küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon yapma hedefiyle yürütülen çalışmaların bu başarıda etkili olduğunu vurguladı.

Yazılı açıklamada, 2024-2025 öğretim yılında uluslararası öğrenci sayısının 2012’ye kıyasla 11 kat artarak 337 bin 119’a ulaştığı belirtildi.

Türkiye, küresel öğrenci hareketliliğinden yüzde 3,5 pay alarak dünya sıralamasında önemli bir konuma yerleşti. 180 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye, uluslararası eğitimde önde gelen ülkelerden biri olurken üniversite sayısının 2002’de 76’dan 2025’te 208’e yükselmesiyle Türkiye'nin en fazla üniversiteye sahip 25. ülke konumuna geldiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, 2024’te sektöre sağlanan desteklerin bir önceki yıla göre iki kat artarak 162,6 milyon liraya ulaştığını, 2025 Ağustos itibarıyla ise 66,2 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.