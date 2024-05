Festivalin ana sahnesini Yunuseli Havaalanına kurduklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Semicenk, Norm Ender, Madrigal, Bengü, Mert Demir, Sinan Akçıl, Simge, Can Bonomo ve Oğuzhan Koç konserleri burada gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Ahmet Mekin, Selma Güneri ve Yusuf Sezgin gibi Türk sinemasının çok değerli simleriyle söyleşiler olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 16 şehirde, toplamda 8 ay sürecek, sanatı, kültürü, tarihi, tek bir noktada birleştirmeyi başaran Türkiye’nin en büyük festivali başlıyor. Bursa’da 1-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ’Bursa Kültür Yolu Festivali’nin tanıtım toplantısını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bursa, soyut ve somut kültür varlıklarıyla, kadim tarihi ve zengin medeniyet mirasıyla öne çıkan bir şehirdir. Bu kültür ve tarih varlığına dair farkındalığı, ulusal ve uluslararası anlamda ne denli geniş bir kitleye kazandırabilirsek Bursa’nın sosyal ve ekonomik hayatında o denli fark oluşturabiliriz. İlk günden başlayarak Türkiye Kültür Yolu Festivalinin yapılış ve nihai hedefi de tam olarak budur. Bölge bölge, il il bu farkı mümkün kılmaktır. Bu yıl festival şehirlerimiz arasına katmakla inşallah Bursa için bunu gerçekleştirmenin çok güçlü bir adımını atmış olacağız" dedi.

2021 yılından bugüne tam dört yıldır her yaş ve kesimden insanın, her tarzda ilgi ve beğeniye hitap eden, herkesin kendisi için ve kendisinden bir şeyler bulabileceği bir festival düzenlediklerini belirten Ersoy, "Bursa da artık bu eşsiz organizasyonun, dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivalinin bir parçasıdır. 1-9 Haziran tarihleri arasında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet duraklarından çocuk etkinliklerine, tiyatro, opera, bale ve sinema temsil ve gösterimlerine uzanan 9 günlük bir kültür ve sanat şöleni Bursalılarla buluşacak. Yaklaşık bin sanatçımızın performans, eser ve gösterilerini içeren 500’e yakın etkinlik ile bu festivalde eğlenmekten öğrenmeye farklı deneyimler yaşanacak. Bütün vatandaşlarımızı unutulmayacak anlara ve anılara açılan bu kapıdan içeriye davet ediyorum. Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için 50’ye yakın mekân belirledik. Kültür merkezleri, tiyatrolar hem özel hem de bakanlığımıza bağlı müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve açık alanlar etkinliklere ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

"Bursa ünlüler geçidi olacak"

Festivalimizin ana sahnesini Yunuseli Havaalanına kurduklarını belirten Ersoy, "Semicenk, Norm Ender, Madrigal, Bengü, Mert Demir, Sinan Akçıl, Simge, Can Bonomo ve Oğuzhan Koç konserleri burada gerçekleştirilecek. Özellikle 2 Haziran’daki Liselere Geçiş Sınavı ile 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası genç kardeşlerimi bu yoğun temponun stresini atmak için konserlere bekliyorum. 2 Haziran akşamı Norm Ender, 9 Haziran’da ise Oğuzhan Koç Yunuseli Havaalanında olacak. Yunuseli dışında farklı sahnelerde de halk müziğinden tasavvuf musikisine kadar farklı nice ses ve nağme Bursa’da yankılanacak. Ayrıca Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı koro ve topluluklar da festivalimizde sahne alacak" dedi.

Müziğin çeşitliliğine, resimden fotoğrafa, el sanatlarından arkeolojiye uzanan sergilerimizin çeşitliliği eşlik edeceğini ifade eden Bakan Ersoy, "Yapay zeka destekli dijital sanat uygulamalarının yer aldığı ’Atatürk Kültür Yolunda’ sergisi ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizlere rehberlik ederken, Türkiye’nin tarih ve kültür zenginliğini gözler önüne seriyoruz. Herkesin görmesi gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Elbette tiyatro sahnelerimiz de festivalimiz dahilinde sanatseverlerimiz için perdelerini açacaklar. Bursa’nın hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosunun öncü şehirlerinden biri olduğunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe oynayan, adeta salonlardan taşan muhteşem performanslarıyla Bursalı sanatseverler farklı dünyalarda, farklı insan hikâyelerine şahitlik edecek" diye ifade etti.

"Ünlü sinema oyuncuları Bursalılarla buluşacak"

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin, mümkün olduğu ölçüde kültürümüzün bütün unsurlarına yer veren, bunları insanlarla buluşturan, dinlemenin ve seyretmenin yanında deneyimlemenin, anlamanın ve öğrenmenin de olduğu bir platform olmasını istediklerini belirten Bakan Ersoy, "Kültür ve sanatla ilgili insanların, özellikle çocuk ve gençlerin heves ve meraklarının bu çatı altında bir karşılık bulmasını, izlerini takip ettikleri insanların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalarını istiyoruz. Söyleşi ve atölye etkinliklerimiz bu yüzden var ve bundan dolayı çok önemli, çok değerli. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Ahmet Mekin, Selma Güneri ve Yusuf Sezgin gibi Türk sinemasının çok değerli simleriyle söyleşiler olacak. Düzenlenecek konferanslarında zengin ve derin bir sohbetin kapılarını açacağız. Daha da fazlası var. Bütün vatandaşlarımızın bilgiye, öğrenmeye, paylaşmaya ve anlamaya meyleden bu sohbetlerin keyfini çıkarmasını diliyorum. Sevgi Evleri ve huzurevi sakinlerimizi 7 farklı sinema salonunda gerçekleştireceğimiz film gösterimlerinde ağırlayacağız. Ayrıca Engelsiz Sinema kapsamında Ertuğrul 1890 filminin gösterimi de yapılacak. Geleneksel sanatlarımızla ilgili olarak da etkinliklerimiz olacak. ’Yaşayan Miras Ustaları Çalıştayı’ ve ’Yaşayan Miras Uygulamalı Atölyeleri’ bunlardan sadece ikisi. Sözün özü ’yok yok’ diyebileceğimiz bir festival Bursalıları bekliyor. Vatandaşlarımız daha fazla etkinlik bilgisi için kulturyolufestivali.com web sitemizi ziyaret edebilir" diye konuştu.

Özellikle Filistin’i konu alan etkinliklere dikkat çekmek istediğini belirten Ersoy, "Kendisi de İsrail’in bir suikastı sonucu hayatını kaybeden usta karikatür sanatçısı merhum Naci El Ali’nin, Filistin’in özgürlük mücadelesinde bir simge haline gelen çocuk karakteri ’Hanzala’ sergisi Türk İslam Eserleri Müzesi’nde olacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Halil Necipoğlu ile ’İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konseri’ gerçekleştirilecek. Hüdavendigar Parkı Yazlık Sinema “Büyük Gelen Palto” filminin gösterimine ev sahipliği yapacak. Ayrıca filmin yönetmeni Nevres Ebu Salih ile Rıza Oylum’un katılacağı “Bir Film Bir Yönetmen - Filistin Sineması Üzerine” söyleşisi düzenlenecek. Bu etkinliklerin her biri çok değerli, çok önemli. Yaşanan kıyıma, insanlık suçlarına, bunların süregeldiği onlarca yıllık tarihe dair lütfen hafızamızı taze ve güçlü tutalım. Bu etkinlikleri her şeyden önce bu amaca hizmet edecek bir hatırlatıcı olarak görün. İsrail, insanlık tarihinin utanç silsilesinin bir parçası olmaktan kurtulamayacak. Dünya kirli çıkarlar uğruna mazlumu zalim, zalimi mazlum gibi göstermek için elinden gelen her şeyi yapsa da biz unutmadıkça, çocuklarımıza bu hafızayı, bu gerçekleri aktardıkça asla başaramayacaklar. Gerçekler mutlaka kazanacak ve Filistin mutlaka özgür olacaktır" dedi.

Türkiye ve milletimiz için güçlü, tam bağımsız, huzur ve refah içinde bir geleceği inşa etmenin kararlılığıyla çalışmalar sürdürdüklerini belirten Ersoy, "Son 23 yılda elde edilen sayısız ve benzersiz kazanımları koruyarak daha fazlasını yapmanın, eser ve hizmet üretmenin yoğun mesaisi içiresideyiz. Çok şükür, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sorumluluk sahamızda, bu iradeyle attığımız adımların karşılığını aldık ve almaya devam ediyoruz. Turizmde elde edilen rekor ziyaretçi ve gelir rakamları; sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirdiğimiz, temsil ve izleyici sayılarında rekorlar kıran sanat etkinlikleri, uluslararası ödüllerle farkını ortaya koyan kültür-sanat merkezleri, dünyada yürütülen en yoğun ve kapsamlı arkeoloji çalışmaları gibi nice proje, hizmet ve eser ülkemize yakışan bir kültür-turizm ekosistemini inşa ettiğimizin ispatıdır. Bugün Dünya Turizm Örgütü verileri Türkiye’nin dünya turizm sırlamasında ilk 5 ülkeden biri olduğunu göstermektedir. Süper lige çıkmakla kalmadık liderlik için mücadele vermekteyiz. Arkeolojiden gastronomiye, geleneksel sanatlardan dijital enstalasyonlara, konserlerden sergilere kültür-sanat adına ne varsa tek bir çatı altında topladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali ise dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olarak artık Türkiye’nin uluslararası bir markasıdır. Nice medeniyetin gözde yerleşim alanı olmuş ve Cihan Devleti Osmanlı’ya başkentlik yapmış olan Bursa, tarihi, kültür varlığı, ekonomik faaliyet ve kapasitesi ile bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin marka kentlerinden biridir. İnanıyorum ki Türkiye Kültür Yolu Festivali ile Bursa’nın marka değerine katkı sağladığımız gibi Bursa’da Türkiye’nin uluslararası kültür-sanat markası olan festivalimize değer katacaktır" dedi.