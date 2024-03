Anaokuluna giderken öğretmeninin yönlendirmesiyle satranç oynamaya başlayan, 15 yaşına kadar dünya çapında sayısız başarılar elde eden ve Türkiye'nin satrançta en genç büyük ustası olma başarısı gösteren Ediz Gürel, annesi Özlem Gürel ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. 2018-2022 arasında Bursa Büyükşehir Belediyespor formasıyla sayısız başarı elde eden Ediz Gürel, 2022-2023 sezonunda Türk Hava Yolları’na transfer oldu. Büyükşehir Belediyespor forması giyerken satrançtaki başarılarından dolayı Dünya Satranç Federasyonu tarafından verilen ‘aday usta’ ünvanını 2019’da, ‘FIDE ustası’ ünvanını 2021’de, ‘Uluslararası usta’ ünvanını 2022 yıllarında alan genç sporcu, 2023 yılında 2024 Prag Uluslararası Satranç festivali’nde Challangers Turnuvası’nda son normunu alarak ‘Büyük Usta’ olmaya hak kazandı ve bu başarısıyla 15 yaşında Türkiye’nin en genç büyük ustası oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Yunus Kaldırım’ın da yer aldığı buluşmada, Başkan Aktaş ve genç sporcu sohbet ederek geleceğe dair hedefleri konuşuldu.

“Ediz ile gurur duyuyoruz”

Ziyaret sonunda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın özel çocuklarından biri olan Ediz Gürel’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önceden Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün yetenekli bir satranç oyuncusu olan Ediz’i yakından tanıdığını ve başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Başkan Aktaş, genç sporcunun Türkiye ve dünya çapında önemli başarılara imza attığını kaydetti. İlk kez 8 yaşında Millî Takım’a seçilme başarısı gösteren Ediz’in satranç kariyerindeki başarılarının günden güne artarak devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa olarak Ediz ile gurur duyuyoruz. Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi kadromuzda yer alan Ediz, 2018 ve 2019 yıllarında Süper Lig maçlarında 9 ve 10 yaşlarında hamle yaparak A takımızda ligde maça çıkan en genç oyuncumuz oldu. Romanya’da düzenlenen 2019 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda üçüncü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı. 2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Küçük Takımı ile Türkiye üçüncüsü olurken birinci masa sıralamasında altın madalya kazandı. 2020 Prag Uluslararası Satranç Festivaline davet edilen Ediz, ‘genç yetenekler’ kategorisinde ikinci olarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti. Prag’daki simultane maçta Dünya Şampiyonası finalisti büyük usta Boris Gelfand’ı yenmeyi başararak büyük ses getirdi” diye konuştu.

Genç sporcunun, 2022 yılı Mart ayı Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) rating sıralamasında yaş grubunda dünya birinciliğine yükseldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “2024 yılında FIDE 16 yaş listesinde hâlâ birinci sıradaki yerini koruyor. 2022 FIDE rating listesinde 20 yaş altı ilk 100 sporcu listesine girdi. Şu anda 20 yaş altı sıralamasında 22’nci olarak 16’ncı kez listede yer alma başarısını gösterdi. 2022 yılında Türkiye Yıldızlar Takım şampiyonu olan Büyükşehir Belediyespor Yıldız takımında yer aldı. 2023 yılında Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 14’üncü olarak FIDE Dünya Kupası’nda oynamaya hak kazanan en genç Türk satranç sporcusu oldu. 2023 yılında 2024 Prag Uluslararası Satranç Festivali’nde Challangers Turnuvası’nda son normunu alarak ‘büyük usta’ olmaya hak kazandı, bu başarısıyla 15 yaşında Türkiye’nin en genç büyük ustası oldu. Ediz’i yürekten kutluyorum. Çocuğumuzla özel olarak ilgilenen annesini tebrik ediyorum. Bursa sanayisi, kültürü, turizmi, tarımıyla meşhur bir şehir ama sporda, sanatta ve kültürde de başarılı isimler çıkartmıştır. Bu isimler şehrin popülaritesini daha da arttırmaktadır. Ediz de o isimlerden bir tanesidir. Ediz’e uzun seneler başarılarla dolu bir süreç temenni ediyorum” dedi.

Türkiye'nin satrançta en genç büyük ustası olan Ediz Gürel, anaokulunda bir öğretmeninin satranç kursuna katılmasını tavsiye etmesiyle satranç sporuyla tanıştığını söyledi. Dünyanın birçok yerinde önemli isimlerle maç yapmanın güzel bir his olduğunu anlatan Gürel, “8 yaşında başarı elde etmeye başladım. Başarı elde etmeye başladıkça daha çok çalışmaya, hırslanmaya ve satranca önem vermeye başladım. Başarılarım arttıkça çalışma sürelerim de arttı. Tanıdığım insan sayısı da arttı. Bu çok güzel bir his. Türkiye takımıyla birlikte olimpiyatlarda başarı elde etmeyi çok istiyorum. Takımda yer alacağım için çok mutluyum. Bireysel olarak ilk hedefim, 2600 rating barajını geçmek, ardından da de 2700 rating barajını geçip ilk 50 sporcu arasına girmek. Bursa Büyükşehir Belediyesi satranca gerçekten önem veriyor. Bunu hissediyorum. Büyükşehir Belediyespor’da olduğum sürece bana her türlü desteği verdiler. O yüzden Belediyespor’un bende ayrı bir yeri var” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş tarafından genç sporcuya çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İHA