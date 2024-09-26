Ümraniye Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı ve Avrupa standartlarına sahip köpek eğitim merkezi olan Ümraniye Köpek Eğitim Merkezi’ni (UMKEM) Minik Dostlar Parkı’nda hizmete sunuyor.

2.600 metrekarelik alana sahip bu modern tesis, köpeklere ücretsiz sosyalizasyon ve temel itaat eğitimleri sağlayarak, hem onların hem de sahiplerinin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor. 2022 yılından beri hizmet vermekte olan ÜMKEM, her hafta düzenlediği seanslarla, önceliği bakımevlerinden sahiplenilen köpekler olmak üzere sahipli dostların sosyalleşmelerini ve itaat becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Eğitimler, "Küçük Irk Seansı" ve "Genel Seans" olarak ikiye ayrılıyor. Her biri 45 dakika süren 10 seanslık bu programlar, köpeklerin sahipleriyle daha uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlarken, şehir hayatına daha iyi adapte olmalarına da katkıda bulunuyor.

8 eğitim parkuru ve 1 kum havuzu ile donatılmış bu özel merkez, köpeklerin eğitimi için ideal bir ortam sunuyor. Ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyen köpek sahipleri, Ümraniye Belediyesi’nin e-belediye sistemi üzerinden kolayca kayıt yaptırabiliyor.