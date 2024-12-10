İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve ihmali davranışlarla ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyeleri olan 47 sanığın yargılandığı davada, geçtiğimiz günlerde ara karar açıklanmıştı.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, cumhuriyet savcısı tarafından tutuklanması talep edilen 10 tutuksuz sanıktan 7’sinin tutuklanmasına hükmedilmişti.

Tutuklanması talep edilen ancak tutuklanmayan 3 sanığa ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Yapılan itirazda Bağcılar Şafak Hastanesi müdürü Mustafa Kazan, Medilife Hastanesi tıbbi sekreteri Sümeyye Özdemir ve Kolan Hastanesi hemşiresi Renginar Molla’nın tutuklanması istendi.