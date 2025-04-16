21 yaşındaki Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane'yle kaçtığı iddia edildi. Bu durum ile ilgili tepkiler peş peşe geldi. Esra Erol'da ortaya çıkan mide bulandıran ilişki sonrası ikisi de tutuklanırken, damadın "Pişman mısınız?" sorusuna verdiği cevap herkesi hayrete düşürdü.

Esra Erol'un programında ortaya çıkan damat ile kayınvalide arasındaki ilişki sosyal medyanın gündemine oturdu. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma’nın, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığını söyledi.

Programda ortaya çıkan samimi görüntüleri ise tepki çekti. Sosyal medya ayağa kalktı. Yorumlar peş peşe geldi.

Canlı yayında gözaltına alınan Cuma ve kayınvalidesi Güldane, eşi Dilek ve kardeşine yönelik, ‘Nitelikli tehdit’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İkisi de tutuklandı.

Ekol Tv'nin haberine göre, yapılan sorgusu sonrası iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Pişman mısınız?' sorusuna ise Cuma Doğan, "Yok" dedi.