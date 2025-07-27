IDEF 2025 Fuarı’nda tanıtılan yerli üretim GÖKHAN ve GÖKBORA füzeleri, Batı'nın en gelişmiş havadan havaya mühimmatlarından biri olan Meteor’a doğrudan rakip olarak gösterildi. Uluslararası savunma basını, Türkiye'nin hava üstünlüğü konusunda yeni bir döneme girdiğini yazarken, bu durum Yunanistan'da tedirginliğe yol açtı.

Türk savunma sanayisi, Meteor benzeri sistemlere yerli alternatifler geliştirme konusunda önemli bir eşik daha aştı. GÖKHAN ve GÖKBORA füzeleriyle Türkiye’nin hava hakimiyeti iddiası güç kazandı. Uluslararası kaynaklar, bu gelişmenin bölgesel güç dengeleri açısından yeni bir aşama olduğunu belirtti. Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen GÖKBORA, Türkiye’nin ilk yerli aktif elektronik taramalı dizi arayıcı başlığına sahip füze sistemi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda Ulusal Taktik Veri Linki ile entegre bir yapıya sahip olacak.

GÖKBORA füzesinin KAAN ve KIZILELMA gibi gelişmiş hava platformlarının iç silah istasyonlarına yerleştirilebileceği ve 185 kilometreden fazla menzile ulaşmasının hedeflendiği belirtiliyor. ArmyRecognition tarafından yapılan değerlendirmede, bu iki füzenin Meteor sınıfı sistemlere karşı Türkiye'nin geliştirdiği yerli çözümler olduğu vurgulandı.

GÖKHAN füzesi ise TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirildi ve sıvı yakıtlı ramjet motoru ile donatıldı. Bu sistem, füzeye uçuş boyunca sürekli itki sağlayarak düşman uçaklarının kaçış alanını büyük ölçüde kısıtlıyor. GÖKHAN’ın başta KIZILELMA ve ANKA-3 olmak üzere hem insanlı hem insansız muharip hava araçlarında kullanılacağı, F-16 uyumluluğu sayesinde geniş bir platformda görev alabileceği ifade ediliyor.

Fransa’nın Türkiye’ye Meteor füzesi satış ihtimali bile Yunanistan’da rahatsızlık yaratırken, Türkiye’nin kendi geliştirdiği bu iki sistemle savunmada dışa bağımlılığı azaltma yönünde önemli bir adım attığı görülüyor. GÖKBORA’nın Meteor’la benzer, GÖKHAN’ın ise onu aşan teknik özelliklere sahip olması uluslararası basında da dikkat çekti.

Uzmanlara göre GÖKHAN ve GÖKBORA, Türkiye’nin BVRAAM pazarındaki etkisini artıracak. Bu sistemlerin, Meteor’u geliştiren MBDA gibi küresel savunma şirketlerine karşı yerli bir alternatif sunması, Türkiye’yi bu alanda güçlü aktörlerden biri haline getirecek. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı açıklamada, yerli ve milli kabiliyetlerin daha da ileriye taşınacağını belirterek, Türkiye’nin hava sahasını koruma kararlılığını yineledi.