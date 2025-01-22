ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında 238 bin 993 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,5'ini otomobil, yüzde 39,6'sını motosiklet, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,5 arttı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 79,8, kamyonda yüzde 44,8, motosiklette yüzde 28,6, otomobilde yüzde 28,2, minibüste yüzde 25,3, traktörde yüzde 22,5, kamyonette yüzde 10,1 ve otobüste yüzde 5,9 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9 arttı

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 101,9, kamyonda yüzde 69,0, motosiklette yüzde 23,9, otomobilde yüzde 20,6, otobüste yüzde 18,9, kamyonette yüzde 11,3 artarken traktörde yüzde 21,6 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 31 milyon 301 bin 389 oldu

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,0'ını motosiklet, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında 985 bin 633 adet taşıtın devri yapıldı

Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 68,4'ünü otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü motosiklet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 108 bin 753 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 11,1'i Renault, yüzde 9,2'si Volkswagen, yüzde 7,5'i Hyundai, yüzde 7,0'ı Fiat, yüzde 5,6'sı Peugeot, yüzde 5,5'i Toyota, yüzde 5,1'i Opel, yüzde 4,7'si BMW, yüzde 4,0'ı Mercedes-Benz, yüzde 3,8'i Skoda, yüzde 3,7'si BYD, yüzde 3,2'si Citroen, yüzde 3,1'i Chery, yüzde 2,7'si Ford, yüzde 2,4'ü Nissan, yüzde 2,1'i Dacia, yüzde 2,0'ı Audi, yüzde 1,9'u Kia, yüzde 1,3'ü Cupra, yüzde 1,2'si Honda ve yüzde 13,0'ı diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 60,8'i benzin yakıtlıdır

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin yüzde 60,8'i benzinli, yüzde 16,7'si hibrit, yüzde 11,3'ü dizel, yüzde 10,2'si elektrikli ve yüzde 1,0'ı LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 232 bin 458 adet otomobilin ise yüzde 34,1'i dizel, yüzde 31,9'u LPG'li, yüzde 30,2'si benzinli, yüzde 2,4'ü hibrit ve yüzde 1,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir.

Ocak-Aralık döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin yüzde 33,1'i 1300 ve altı, yüzde 22,3'ü 1401-1500, yüzde 15,1'i 1301-1400, yüzde 12,4'ü 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,6'sı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 390 bin 771'i gri renklidir

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 14 bin 830 adet otomobilin yüzde 38,5'i gri, yüzde 26,2'si beyaz, yüzde 13,1'i siyah, yüzde 11,2'si mavi, yüzde 5,6'sı kırmızı, yüzde 3,1'i yeşil, yüzde 0,8'i sarı, yüzde 0,7'si turuncu ve yüzde 0,5'i kahverengi renklidir.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,3 olarak hesaplandı

Türkiye'de 2024 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 31 milyon 301 bin 389 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,3 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,2, minibüslerde 16,0, otobüslerde 16,2, kamyonetlerde 13,9, kamyonlarda 18,1, motosikletlerde 10,2, özel amaçlı taşıtlarda 15,3 ve traktörlerde 24,5'tir.

Devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,2 olarak hesaplandı

Türkiye'de 2024 yılında devri yapılan 10 milyon 689 bin 113 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,2 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 13,3, minibüslerin 12,2, otobüslerin 11,4, kamyonetlerin 11,4, kamyonların 14,1, motosikletlerin 4,3, özel amaçlı taşıtların 15,7 ve traktörlerin 19,2'dir.