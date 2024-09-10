Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin tek uydu operatörü olmasının yanı sıra e-devlet kapısı ve veri merkezleri ile kamunun dijital dönüşümünü de sağlayan Türksat’ın enerjisini güneş enerjisinden alacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dünyanın sayılı uydu operatörlerinden olan ve ülkemizin ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge haklarının yönetimini sağlayan Türksat, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere Türkiye’nin dijital altyapısını da geliştiriyor.

Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’nde 2023 yılı Nisan ayında yapımına başlanan Güneş Enerji Santrali (GES)’nin tamamlanarak elektrik üretim sürecine geçildiğini söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 131 dönümlük dev güneş enerjisi santralinin bir yılda 15 milyon kwh enerji üreteceğini ve yılda 60 milyon lira tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Geçen yıl Türksat Gölbaşı Yerleşkesi’ne kurulmak üzere 9,9 MWp Güneş Enerjisi Santralinin tamamlandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, çalışmalara geçen yıl Nisan ayında başladıklarını belirterek, "Projemiz tamamlandı. Bu projeyle sadece Türksat gibi stratejik bir kurumumuzun elektrik enerjisi ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılamakla kalmayacağız aynı zamanda yaşanılabilir ve temiz bir çevre çalışmalarına da katkıda bulunmuş olacağız. İklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde bu projemizle de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve karbon emisyonlarının azaltılmasını hedefliyoruz. Tam 131 dönümlük dev bir alana kurduğumuz Türksat Güneş Enerjisi Santrali ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne de güneş enerjisi desteği vermiş olacağız. Uzay vatanda haklarımızı koruyan ve e-Devlet altyapısıyla birlikte kamuya veri merkezi ile siber güvenlik desteği de veren Türksat, bundan sonra enerjisini güneşten alacak” diye konuştu.

“YILDA 60 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK”

Güneş Enerjisi Santrali ile bir yılda 15 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştirileceğini de vurgulayan Uraloğlu, “Bu rakam Türksat'ın Ankara'daki tüm yerleşkelerinin enerji ihtiyacına karşılık geliyor. Bu anlamda Türksat enerji ihtiyacının tamamını artık güneşten sağlamış olacak” dedi. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da yenilenebilir enerji konusunda kapasitelerini daha ileri noktaları taşıyacaklarının da altını çizerek, “Bu santral ile Türksat’ta bulunan tesislerin enerjisi buradan sağlanacak ve yılda 60 milyon TL tasarruf elde edilecek. Sistemin geri dönüşü işletme, bakım ve sigorta giderleri dahil güncel elektrik tüketim fiyatları ile 3 yıldan daha az sürecek. Bu sistemin kurulması ile Türksat’ın enerji konusundaki bağımsızlığı ve yedekliliği de sağlanmış olacak” diye konuştu.