Başkan Şen yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“İçinde bulunduğumuz ekonomik sorunlardan kaynaklı olarak İnegöl’ümüzde sektörel olarak hizmet eden müteahhit arkadaşlarımızda mali anlamda piyasaları rahatsız eden bir sorunla karşılaşmadık çok şükür. Bütün arkadaşlarımız işlerini en güzel şekilde yapma gayreti içerisindedir. İnşaat sektörü ekonomide çok büyük bir role sahip öncü sektör olduğu malumunuzdur. 270 sektöre hitap eden dinoma etkisi olan bir güçten bahsediyoruz. Konut satıldığında mobilyacısı perdecisi halıcısı vs. dahi hareketlenmektedir. Barınma konusu en asli ihtiyaç ve devletimizin en önemli konusudur. Bunun için insanların konut edinme sorunlarını ucuz maliyetli olarak çözebilmelidir. Bu anlamda diğer sektörlere de can suyu olması babından düşük maliyetli konut kredisi ile alıcıların desteklenmesinin zamanı geldiğini düşünüyorum. Yaklaşık 2 yıldır yüksek enflasyonist durumdan dolayı ve mali sıkılaştırma çabaları nedeni ile işler durma noktasına gelmiştir. Hem alıcı tarafında hem de biz üretici tarafından faizlerin sürdürülebilir olmadığı aşikardır. Bu verilecek kredinin takibi, kriterleri, sınırları enflasyon hedeflemeleri içerisinde kalmasını da önemsiyorum tabiî ki. OVP programının sapmaması hepimiz için önemli ama 270 sektöre hitap eden dinamo etkisi olan sektörümüzün de can suyuna ihtiyacı olduğu göz ardı edilemez. İnsanlarımızın konuta ulaşması mevcut gelirleri ile imkansız hale gelmiştir. İnşaatın maliyeti arsa payı hariç 1 metrekaresi 20 bin TL’lere gelmiştir. Zaten piyasadaki mevcut fiyatlar müteahhit tarafında hiçbir kar bırakmadığı gibi sattığımızı yerine koyamaz duruma geldik. Yani iş yapmamak bizim için daha güvenli diyebiliriz. Bu durum daire alacak olanlar için çok ciddi fırsatlar üretmektedir. Konut alacak insanlarımızda bence eylül ekim aylarını iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Kasım-Aralık veya yeni yılın ilk aylarında faiz indiriminin piyasalara yansıması ile müteahhit arkadaşlar hak ettikleri karları almaya başlayacaktır. Bir inşaatı yapmak gerçekten çok meşakkatli ve zordur. Bunun karşılığını almak hakkımızdır tabiî ki.”

100 M2 LİK EVİN 4 MİLYON TL’YE SATILMASI GEREKMEKTEDİR

Başkan Şen açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Küçük bir hesap yapıp güncel maliyet durumu özetlemek istiyorum. 100 m2 bir evin inşaat üretim maliyeti otoparkı ile en az 2 milyon TL ve arsa payı ortalama ( konuma göre değişebilir) 1 milyon TL gibi olsa 3 milyon TL’ye maliyetimiz oluşmaktadır. Ve %30 karla satma prensibi ile 100 m2 lik evin 4 milyon TL’ye satılması gerekmektedir. Sitelerde rakamın daha yukarda olması gerekir. Piyasada bitmiş satışa arz edilmiş konutların fiyatları çok cazip olduğunu buradan tekrar paylaşmak istiyorum. Ev almak isteyenler ise ellerini sıkı tutsunlar ne yapıp edip satın almalarını tamamlasınlar. Çünkü piyasadaki konut stokunun bitmesi veya faizlerin düşmesi ile bu fiyatlar bizim tarafımızdan olması gereken değerlere yükseleceği unutulmamalıdır.”

Kaynak: BÜLTEN