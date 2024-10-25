TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ederken, olayda kullanılan taksiye dair çarpıcı bir bilgi de elde edildi.

T24 internet sitesinde Tolga Şardan'ın edindiği bilgilere göre, saldırıda hayatını kaybeden taksicinin kaderinin, telefonla yapılan bir aramayla değiştiği ifade edildi. Teröristlerin bir gün önce TUSAŞ'a giderek keşif yaptıkları ve eylem için kullanmayı planladıkları taksicinin telefonunu aldıkları belirlendi. Hiçbir şeyden habersiz olan taksici, çalan telefona yanıt vermeyince hain teröristler tarafından öldürülmekten kurtuldu; saldırganlar da yoldan geçen başka bir taksiyi durdurdu.

Tolga Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin, saldırıdan bir gün önce TUSAŞ’ın G1 kapısında keşif yaptıkları belirlendi. İki terörist, aynı gün taksi durağına gelip, yanlarında çanta ya da herhangi bir yük olmadan G1 kapısına gidip döndüler. Bu sırada ilk taksicinin telefon numarasını alarak ertesi gün yeniden iletişime geçmek üzere hazırlık yaptılar.

Arslan, o gün hiçbir şeyden habersiz aldığı iki yolcunun, ülke tarihine kazınacak bir eylemi planladığından habersizdi. Teröristler, yolda Arslan’ı katlederek yanında getirdikleri silah ve mühimmatla eylemi gerçekleştirdiler.

Murat Arslan, kardeşiyle birlikte taksicilik yaparak geçimini sağlayan bir emekçiydi. O sabah, meslektaşının telefonu açmaması nedeniyle iki teröristle karşılaşan Arslan, tarihin en trajik terör olaylarından birinin kurbanı oldu.