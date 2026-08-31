İnegöl mobilya sanayisinin ilk camilerinden olan Sanayi Camii’nin ismine ilave yapıldı. Sanayi Camii’nin ilk imam hatibi ve İnegöl’ün manevi mimarlarından Ahmet Arslaner’in anısını yaşatmak gayesiyle Sanayi Camii’nin adı ‘Ahmet Aslaner Hoca Sanayi Camii’ olarak güncellendi.

Yeni tabelası asılan camideki Cuma namazına Bursa Valisi Erol Ayyıldız da iştirak etti.

Kaymakam Ayhan Akpay, Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli de Vali Ayyıldız ile beraber Cuma namazını ‘Ahmet Aslaner Hoca Sanayi Camii’nde kıldı.