Vergi borçlarını tecil ve taksitlendirme kapsamında ödemek isteyen mükellefler için başvuru süresi bugün sona eriyor. Başvuruların 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan düzenleme kapsamında uygun kamu borçları ödeme planına bağlanabiliyor. Vergi borçlarında 72 aya kadar taksit imkânı sağlanırken, KDV borçlarında bu süre en fazla 12 ay olarak uygulanıyor.

HANGİ VERGİ BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK?

Düzenleme, 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran 2026'ya kadar ödenmemiş belirli kamu alacaklarını kapsıyor. Gelir ve kurumlar vergisi, KDV, harçlar, adli para cezaları, trafik para cezaları, ecrimisil ve öğrenim kredisi (KYK) borçları için tecil ve taksitlendirme imkanı bulunuyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile 2026 yılı gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin geçici vergiler ise kapsam dışında. Bu vergilere ilişkin damga vergileri, vergi ziyaı cezaları ve gecikme zamları da tecil edilemiyor.

72 AYA KADAR TAKSİT YAPILABİLECEK

KDV dışındaki kapsama giren borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. KDV borçlarında ise azami taksit süresi 12 ay olacak. Tecil edilen borçlara yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT İSTENMEYECEK

Toplam borcu 10 milyon TL'yi aşmayan mükelleflerden tecil ve taksitlendirme işlemlerinde teminat talep edilmeyecek. Borç tutarının 10 milyon TL'yi aşması halinde ise bu sınırın üzerindeki kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek.

BAŞVURU İÇİN VERGİ DAİRESİNE GİTMEK GEREKMİYOR

Başvurular elektronik ortamdan gerçekleştirilebiliyor. Mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden tecil edilebilecek borçlarını görüntüleyerek ödeme planı için başvurabiliyor. Başvuruların bugün mesai bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.

İLK TAKSİT İÇİN TARİH 30 EYLÜL

Başvurusu kabul edilen mükelleflerin ilk taksitlerini 30 Eylül 2026 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Sonraki taksitler belirlenen ödeme planına göre gerçekleştirilecek.

Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksidin aksatılması halinde tecil şartları devam edebilecek. İkiden fazla taksidin aksatılması durumunda ise taksitlendirme hakkı kaybedilecek.