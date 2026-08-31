Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Osmangazi ilçesinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı tespit edilen bir adrese baskın düzenledi.

Evden 13 kişi çıktı

Operasyon yapılan adreste toplam 13 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, şahıslardan 8'inin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği ve kimliklerinin bulunmadığı, 4'ünün vize ihlali yaptığı, evdeki sadece 1 kişinin yasal kalış izninin bulunduğu saptandı.

Suç makinesi çıktı

Polis ekiplerinin detaylı kimlik sorgulamasında dikkat çeken bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. Kimliksiz göçmenlerden birinin 6 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ve hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Organizatörler adliyeye sevk edildi

Yabancı uyruklu şahısları temin ederek söz konusu adreste barındırdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 12 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin kent genelinde kararlılıkla süreceğini vurguladı.