Valilikte gerçekleştirilen imza törenine hayırsever Cihan Bozacılar’ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Melike Savaş da katıldı.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, sağlık alanına sağladığı katkı nedeniyle Cihan Bozacılar’a teşekkür ederek, protokolün İnegöl ve Bursa için hayırlı olmasını temenni etti.
Yeni Aile Sağlığı Merkezi’nin tamamlanmasının ardından Mahmudiye Mahallesi ve çevresindeki vatandaşlara 7 aile hekimliği birimiyle hizmet vermesi planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi