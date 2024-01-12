Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, bir süre önce depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan belediye hizmet binasının yakım çalışmalarını inceledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan olarak görülen belediye hizmet binasının yıkım çalışmaları devam ediyor. Başkan Tutuk, yapılan incelemelerde kentsel dönüşüm çağrısını yinelerken yeni belediye binasının da bu yıl içerisinde ihalesinin olacağını kaydetti.

“C5-C6 beton değerlerindeki binada kalamazdık”

Yıkılan binada beton değerlerinin düşük olduğunu ifade eden Tutuk, “1995 yılında yapılan Yalova Belediyesi binamız maalesef yapılan analizler sonucu riskli çıktı. Bizde personelimizin can güvenliğini de düşünerek binamızı kentsel dönüşüme soktuk. Yıkılırken de görüyoruz beton maalesef kum gibi dağılıyor. C5-C6 seviyesinde olan beton değerleriyle bizim belediye binasında hizmet verme imkanımız yoktu” diye konuştu.

“Akıllı bina yapılacak”

Yeni hizmet binasıyla ilgili yapım ihalesinin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirileceğini bildiren Başkan Tutuk, “Şimdi aynı yerde yapacağımız ve Yalovalı hemşehrilerimize de en iyi hizmeti verecek olan yeni binamızda katlı otoparkımız da olacak. Yalova merkezine modern bir bina yapacağız. Kendi enerjisini kendi üretebilen, yenilenebilir enerjiyi kullanabilen akıllı bir bina yapacağız. Gençlere yönelik kütüphanesi, meclis salonu ve yemekhanesi olacak. 2024 yılında yeni belediye binamızın ihalesini yapacağız. Hızla bitmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

Kentsel dönüşüm çağrısı

Son olarak kentsel dönüşümde Yalova Belediyesi olarak örnek olduklarını ifade eden Tutuk, şöyle konuştu:

“Yalova Belediyesi olarak kentsel dönüşüme belediye binamızı sokarak örnek olduk. Biz Yalova halkının da bu duyarlılığı göstererek, 99 depreminden önce bütün binaların kentsel dönüşüme girmesini hızla tavsiye ediyoruz. Bununla ilgili Yalova Belediyesi olarak tüm kararları alacağız. Uygulamaya sokmak için yardımcı olacağız. Kentsel dönüşüm ofisini 2020 yılında açtık. Bu konuda bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimiz Gazipaşa Caddesi’nin girişinde bulunan Yalova Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne giderek bilgi alabilirler. Yalova Belediye binamızın yıkımında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın riskli gördüğü raporlar sonucunda çıktı. Yalova Üniversitemizin de risk analizlerinin sonucunda yıkım kararı aldık. Bu kapsamda da dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor.”