Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nasuh Mahruki’nin kaçma şüphesi yok, delil karartma şüphesi yok, katalog suç değil neye göre tutukluyorsun? Bu tutuklamalar önümüzdeki süreçte hukukun sopa olarak daha da aktif kullanılacağının göstergesi” diyerek duruma tepki gösterdi.

Bu arada BTP MYK Üyeleri Avukat Ahmet Haydar Özdoğan ve Avukat Mustafa Hayri Ergan Nasuh Mahruki’yi tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevinde ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Özdoğan, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın talimatıyla Mahruki'yi ziyaret ettiklerini belirterek, kendisine genel başkan Baş'ın selamlarını ve desteklerini ilettiklerini kaydetti.

“İnşallah bu yanlıştan en kısa zamanda dönülür, kendisi de özgürlüğüne kavuşur" diyen Özdoğan, "Kendisi aynı zamanda 99 depreminde insanların gönlünde taht kurmuş bir insan, kaçma şüphesi yok, delil karartma şüphesi yok. Sayın Mahruki’nin burada bulunması hukuka tamamen aykırı. Kendisinin bir gazeteci sıfatı da var. Onun için en kısa zamanda bu yanlış karardan dönülmesini ümit ediyoruz. Kendisi İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur" değrlendirmesinde bulundu.