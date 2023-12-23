Tuzla tersanesinde işçilerin çalıştığı sırada gaz kapağı bomba gibi patladı. Patlama sırasında tersanede çalışan işçiler ölümden dönerken, patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sırlarında İstanbul Tuzla tersanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tersanede işçilerin çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle tersanenin iskelesinde yer alan gaz kapağı büyük bir gürültüyle patladı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, iskelede çalışan işçiler patlama sırasında ölümden döndü. Patlama anbean güvenlik kamerası yansırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.