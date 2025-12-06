Tuzla’da bir arazide bulunan gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek gökyüzünü kara dumanla kapladı. Gecekonduda bir kişinin yaşadığı yaşayan kişinin olay sırasında işte olduğu öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Ferahnaz Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gecekondu bir anda yanmaya başlayarak kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın havadan da görüntülenirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.