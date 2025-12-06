“Meslektaşlarımızın ilgisi ve desteği bize güç verdi”

Altuntepe, adaylığını yaklaşık bir ay önce açıkladığını hatırlatarak, bu süreçte sektör temsilcilerinden büyük bir ilgi gördüklerini ifade etti. Tüm meslek mensuplarına ayrı ayrı teşekkür eden Altuntepe, bu ilginin kendilerine güç verdiğini söyledi.

“Kurumsal hafızadan faydalanarak geleceği planlıyoruz”

Adaylığının ardından geçmiş dönem başkanlarını ziyaret ettiklerini belirten Altuntepe, bu görüşmelerde odanın

geçmişi ve sektörün geleceğinin ele alındığını aktardı. Geçmiş tecrübelerden yararlanarak daha verimli bir gelecek

planlaması yapılması gerektiğini vurguladı.



Öncelikli Başlıklar ve Çalışma Planı

Altuntepe açıklamasında kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirmeyi hedefledikleri maddeleri sıraladı. Buna göre ilk

aşamada atılması planlanan adımlar şu şekilde açıklandı:

* Oda için lokal binası temini,

* Çözüm merkezi oluşturulması,

* Usta kaybı ve gençlerin mesleğe kazandırılması,

* Findeks benzeri uygulamaların hayata geçirilmesi,

* Yurtiçi ve yurtdışı pazar iletişiminin, reklam ve tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi,

* İstişare kurulları ve komisyonların aktif hale getirilmesi,

* Avrupa Birliği desteklerinin takibi ve uygulamaya alınması,

* Üyeler arası iletişimin ve birliktelik kültürünün artırılması,

* Yatırımcı çekmeye yönelik tanıtım videoları ve tanıtım içerikleri hazırlanması,

* Mobilya şehri kimliğini güçlendirecek çalışmaların yapılması,

* Bankalarla POS ertesi gün ödeme ve taksit seçeneklerinde iyileştirme görüşmeleri.

“Odamızı daha güçlü, daha etkin ve daha faydalı bir yapıya taşımak istiyoruz”

Altuntepe, İnegöl mobilya sektörünü daha ileri taşımak amacıyla tecrübeli bir ekip ile yola çıktıklarını belirtti.

Sorunları bilen ve çözüm üretme yeteneğine sahip kişilerle çalışacaklarını ifade eden Altuntepe, hedeflerinin odayı

daha etkin ve faydalı bir yapıya dönüştürmek olduğunu söyledi.

Yönetim Kurulu Listesi

Yönetim Kurulu listesini de açıklayan Altuntepe, "Yönetim Kurulu listesini de açıklayan Altuntepe, "Bununla beraber isterseniz yöneticilerimizden böyle tanıtayım kendilerini. Arif Özdem Lisa Mobilya, Aykut Tahirler Aykut Tahirler Mobilya, Cihan Demiray Cansan Sandalye, Emir Özer X Life Mobilya, Erkan Çoban Esso Mobilya, Fatih Doğru Adek Mobilya, Hasan Daldıran DKM Mobilya, Haldun Tetik Haldun Sofa Koltuk, İbrahim Minden Pergel Tasarım, İsmail Söylemez Alperen Nakliyat, Mustafa Aydoğan Akm premium mobilyalarımız inegölden, Mehmet Erim Range ünite, Ömer Mayil Mobilya Trendim, Sebahattin Ablak Mete Ahşap, Sedat Cinci Ekol Ahşap, Servet Özer Foga Cnc, Tuncay Kel Klasik Kapı üretimi, Yıldırım Uras URS Mobilya, Yücel Erim Ağaoğlu koltuk, Yasin Altuntepe bendeniz Gold Sandalye" dedi.

“Tüm destek verenlere teşekkür ediyorum”

Açıklamasının sonunda meslektaşlarına teşekkür eden Altuntepe, seçimlerin İnegöl mobilya sektörüne ve tüm meslek

mensuplarına hayırlı olması temennisinde bulundu.