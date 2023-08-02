Tuzla’da sürücüsünün hatalı şekilde u dönüşü yaptığı otomobile seyir halindeki bir hafif ticari araç çarptı. Otomobilde bulunan baba ile kızı ve hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Tuzla’da dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre içerisinde sürücü Yusuf Hakan Özkan ile kızı Ayşe Beliz Özkan’ın bulunduğu Kia markalı 34 DLH 719 plakalı otomobil u dönüşü yaptığı esnada yolda seyir halinde olan Fiat markalı 34 YC 9686 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak kaldırıma çıkan otomobilde bulunan Yusuf Hakan Özkan ile kızı Ayşe Beliz Özkan ile diğer araçta bulunan sürücü Ali Soylu ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı. Yaralanan baba ile kızı otomobillerinde oturup ambulansı beklerken diğer araçta bulunan iki hafif yaralı ise araçtan çıktı. Kaza haberini alır almaz olay yerine otomobiliyle gelen kadın, yaralı eşi Yusuf Hakan Özkan ile kızı Ayşe Beliz Özkan ve sağlık çalışanları ile olay yerinde konuşarak durumları hakkında bilgi aldı. 4 yaralı ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan yol ekiplerin çalışmalarının sonlanmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

“Geçmiş olsun dedim ama yüzüme bile bakmadılar”

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Soylu, “Ben işimden gelirken arkadaş ters taraftan geldi. Ani dönüş yaparak önüme çıktı. Ben de frene bile basamadan olduğu gibi bindirdim. Sarsıldık tabii. Arabadan belli zaten. Baba kız vardı arabada. Geçmiş olsun dedim ama yüzüme bile bakmadılar” dedi.