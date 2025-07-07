Tuzla’da plastik ve yanıcı maddelerin bulunduğu bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Tuzla Tepeören Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, içeride bulunan plastik ve yanıcı malzemelerin etkisiyle kısa sürede büyüdü. İş yerinden yükselen yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.