Olay, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki dairede meydana geldi. İddiaya göre Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Sabiha Tuzcuoğlu (35) evinde aniden fenalaştı. Annesinin rahatsızlandığını gören çocuğu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen meslektaşlarına olay yerinde kalp masajı yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç hemşire kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç yaşta yaşamını yitiren hemşirenin ölümü ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.