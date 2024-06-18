Tuzla’da bulunan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir otomotiv fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 30 dönümlük otomobil parçaları üretilen fabrikada çıkan yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.