Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolda elde edilen başarıların sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Üstündağ, yönetim olarak sözünü verdikleri projelerin iki katını hayata geçirdiklerini de söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da Ankara’da yapılacak. 2016 yılından bugüne federasyon başkanlığı görevini yürüten ve yeniden aday olan Mehmet Akif Üstündağ, seçim çalışmaları, Türk voleybolunun gelişimi, milli takımlar gibi birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Türk voleybolunda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

İlk olarak seçimle ilgili düşüncelerini aktaran Üstündağ, "İki aday yarışacak. İki seçimdir tek adaydım, bu seçimde son gün bir arkadaşımız aday oldu. Başarılar ve hayırlı olsun diliyorum. Güzel, centilmence, voleybol camiasına yakışır; çünkü burası başka bir camia. İlk günden bugüne muhteşem bir süreçle geldi buraya. Bundan sonra da böyle gidecektir, kazanan kim olursa olsun hiç fark etmez, bundan sonra da böyle gidecektir. Bizim Türk voleybolunda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bu burası için geçerlidir. Geçmişte yaptıklarımızı ispatladık. Bir yıl önce dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşatmışız, Paris 2024 Olimpiyatları’nda tarihinin en iyi derecesi yarı final yaşatmışız. Başka ne olabilir, niçin, neden bunu anlamış değiliz. Hangi amaçlarla, hangi projeler olacak genel kurulda göreceğiz. İnşallah hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.

"Kız çocuklarının tercih ettiği bir branş durumundayız"

Voleybolun ülke genelinde yaygınlaşması, özellikle kız çocuklarının ilgisinin artmasıyla ilgili de Başkan Üstündağ, "Bugün yüzde 80’lere varan kız çocuklarının tercih ettiği bir branş durumundayız. Bu ne kadar güzel bir şey. Şahane bir süreç yaşıyoruz. Neticede salonlara sığmıyoruz. Örneğin, bugün bir maçın biletleri 5-6 dakikada tükeniyor. Voleybolun geldiği yer, sürdürülebilir olmak gerektiğine inanıyorum. Bu başarının sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gerekecek" diye konuştu.

"Hangi projeye başladıysak mutlaka hayata geçirmişizdir"

Mehmet Akif Üstündağ, görevde olduğu süre boyunca tüm projeleri hayata geçirdiklerini aktardı. Üstündağ, "Bizde projeler hiç bitmiyor. Projeleri hayata geçirmekte verdiği sözü bugüne kadar, ne verdiysek iki katını yerine getirmişiz. Hangi projeye başladıysak mutlaka sonuç almışızdır ve hayata geçirmişizdir. Onun da ürünlerini burada görüyoruz" dedi.

"Paris’te bir tek bizim milli takım olumsuzluk ve şanssızlıkları yaşadı"

Başkan Üstündağ, ’Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı başarısız mı oldu?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Başarısız oldu denilemez. Beklenti ve çıta çok yüksek. Herkes final veya madalya bekliyordu ama madalyanın ucundan geçtik. Bu takımın yaşadığı sakatlıklar ve olumsuzluklara bakmak lazım. 12 takım içerisinde bu olumsuzluklar ve şanssızlıkları bir tek bizim milli takım yaşadı. Bir sezon önce hem Avrupa hem dünya şampiyonu oluyorsunuz, 22 maçta 22 galibiyetle namağlup takımdık. Spor bu, ‘Her şeyi siz kazanacaksınız’ diyemezsiniz. O zaman yarış olmaz."

"Kadınlarda tartışmasız en iyi lige sahibiz"

Türkiye’nin kadın ve erkeklerde dünyanın en iyi ligine sahip olduğunu vurgulayan TVF Başkanı, "Kulüpler dünya yıldızlarıyla çalışıyor. Kadınlarda ve erkeklerde Türkiye liginin, dünyanın en iyi ligi olduğunu söyleyebiliriz. Kadınlarda tartışmasız en iyi ligine sahibiz. Bunun ispatı da her yıl Şampiyonlar Ligi’nde Final Four oynandığında en az iki takımla; bir sezon önce iki Türk takımının final oynadığını, bu durum İtalya ve Türkiye arasında gidip geliyor. Avrupa’nın ve dünyanın bir numarası Türkiye diyebilirim" şeklinde konuştu.

"2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye’de"

Türkiye’nin yakın zamanda milli takımlar ve kulüpler bazında ev sahipliği yaptığı organizasyonlar hatırlatılan Üstündağ, yeni organizasyonlarla alakalı ise, "2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye’de yapılacak. Bu çok büyük organizasyon. Bundan daha büyük kazanımlar olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"Eda Erdem, Türk voleybolunun sembolü"

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem’in kariyerini noktaladıktan sonra yoluna yönetici olarak devam etmesi ile ilgili düşünceleri sorulan Başkan Üstündağ, şöyle konuştu:

"Eda, daha yolun başında. Eda, ‘bıraktım’ dedikten sonra bunu düşünmek lazım. Eda, Türk voleybolunun sembolü, gururu. Türk voleybolunda nerede görev almak isterse, bizlerin elinde o imkan olursa, tabii ki sonuna kadar olacak."

"Montella da Santarelli de şu an başarılı"

Mehmet Akif Üstündağ, futbol ve voleybolda milli takımların başında İtalyan çalıştırıcıların bulunmasına da değinerek, "Montella da Santarelli de şu an başarılı. Santarelli bu ülkeye ilkler yaşattı. İnşallah Montella da bu ülkeye bir ilk yaşatacaktır. Dün Türkiye Futbol Federasyonu başkanının söylemini dinledim; ’22 yıldır Dünya Kupası’na gidemiyoruz’ diye. Biz ise 20 yıldır dünya şampiyonasının ilk 4’ünde hep yer alıyoruz. Gitmediğimiz dünya şampiyonası yok" dedi.

Başkan Üstündağ, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda çeyrek finalde Güney Kore’ye kaybettikleri karşılaşmanın en üzüldüğü maç olduğunu da sözlerine ekledi.