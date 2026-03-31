Bilecik Sentetik Sahada oynanan U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarına A Grubu'nda Alanyurt Gençlikspor, Bolu Sosyalspor, Darıca Kültür ve Martıspor ve Eskişehir Şekerspor yer aldı. Oynan müsabakalarda bu grupta Darıca Kültür ve Martıspor, Alanyurt Gençlikspor'u 4-2, Bolu Sosyalspor'u da 3-1 yenerek finale yükseldi.

B Grubu'ndan ise Darıca Geçlerbirliği Spor, Bursa Nilüfer Kızılçıklı Spor, Kütahya Balkan Termikspor ve Balıkesir Karasispor yer aldı. Bursa Nilüfer Kızılçıklı Spor, Darıca Geçlerbirliği Spor'u 3-0, Kütahya Balkan Termikspor'u ise 2-1 yenerek finale yükseldi.

Şampiyon Bursa Nilüfer Kızılçıklı Spor oldu

Bilecik sentetik sahada oynanan U16 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarına final maçında rakibini Darıca Kültür ve Martıspor'u 1-0 yenen Bursa Nilüfer Kızılçıklı Spor şampiyon oldu.