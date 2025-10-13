Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Çok şükür mutluyuz. 2 haftadan beri kazanamıyorduk. Birde iç sahada maalesef Urfa ve Muğla maçlarını kaybedince biraz tedirginlik yarattı. Heyecanda vardı. Hamdolsun net skorla ve güzel bir oyunla kazanmanın mutluluğu var. Buradan iç sahada ve deplasmanda takımlarını 90 dakika destekleyen ve yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Futbol çünkü taraftarlar daha güzel oluyor. Küfürsüz daha güzel oluyor. Ona da parantez açayım. Maalesef önüne geçemiyoruz. İnşallah sahamız kapanmaz. Dediğim gibi futbol taraftarla güzel. Biz sahamızın kapanmasını istemiyoruz. Bu maç bitti. Teknik heyetime, futbolcu kardeşlerime ve herkese teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum. Bu galibiyet şehrimize hediyemiz olsun. Bu hafta mobilya fuarımız başlayacak. Tüm mobilyacılarımız ve esnaflarımız bunun hazırlığını yaptı. Herkese hayırlı fuarlar diliyorum. Bereketli işler diliyorum.”

