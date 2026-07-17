İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Sıfır atık konusunda Sıfır Atık Vakfımızla beraber iş ve güç birliği yapıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, bu dünya bize atalarımızdan bir miras değil, gelecekteki çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağımız bir emanet. Biz dünyayı bir emanet olarak görüyoruz. Onun için de bu çalışmaya büyük bir ehemmiyet veriyoruz. İnşallah bu çalışmanın hayırlı neticeler getirmesini, hayırlara sebebiyet vermesini, hayırlara vesile olmasını ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum' dedi.

İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında, Sıfır Atık Hareketi'nin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende protokole, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş imza attı. Protokol kapsamında, sıfır atık yaklaşımının bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında yaygınlaştırılması, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda çevre odaklı uygulamaların desteklenmesi, eğitim ve farkındalık çalışmalarının artırılması hedefleniyor. Protokolle yerel yönetimler, mülki idare amirlikleri, muhtarlıklar ve kamu kurumlarının da dahil olduğu geniş bir iş birliği ağı oluşturularak yerel kapasitenin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

'Sıfır atık konusunda Sıfır Atık Vakfımızla beraber iş ve güç birliği yapıyoruz'

Protokol töreninde konuşan İçişleri Bakanı Çiftçi, 'Bu çalışmayla beraber, İçişleri Bakanlığımıza bağlı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzde, Jandarma Genel Komutanlığımızda, Sahil Güvenlik Komutanlığımızda, AFAD Başkanlığımızda, Göç İdaresi Başkanlığımızda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzde bu sıfır atıkla ilgili çalışmaları yaygınlaştırıyoruz. Sadece bununla da iktifa etmiyoruz. Taşrada da 81 il valiliğimizle, 922 ilçemizle ve 50 bin muhtarlığımızla beraber bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak bizim asayiş suçlarından organize suçlarla mücadeleye, siber suçlardan narkotikle mücadeleye, düzensiz göçe kadar çok geniş bir görev alanımız var. Bugünkü protokolle beraber buna bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Artık sıfır atık konusunda da Sıfır Atık Vakfımızla beraber iş ve güç birliği yapıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki, bu dünya bize atalarımızdan bir miras değil, gelecekteki çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağımız bir emanet. Biz dünyayı bir emanet olarak görüyoruz. Onun için de bu çalışmaya büyük bir ehemmiyet veriyoruz. İnşallah bu çalışmanın hayırlı neticeler getirmesini, hayırlara sebebiyet vermesini, hayırlara vesile olmasını ben Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bundan dolayı da Sıfır Atık Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Çok hayırlı bir iş yapıyorlar devletimiz, milletimiz adına. Bize bu konuda destek veriyorlar. Bu çalışmayı artık bütün Türkiye sathına yaygınlaştırmış oluyoruz.' dedi.

Sıfır Atık Hareketinin öncülüğünü yapan Emine Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bakan Çiftçi imzalanan protokolün ülke için, Sıfır Atık Vakfı için, valilikler için, İçişleri Bakanlığı açışından da hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.

'500'den fazla uluslararası paydaşla beraber düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumu, dünyanın en büyük sıfır atık çevre etkinliği olma özelliğini taşıyor'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise, '2017 yılında Emine Erdoğan'ın liderliğinde başlayan sıfır atık hareketinin bugün gelinen noktada Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştüğünü belirterek, 'Geçtiğimiz ay, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle gerçekleştirmiş olduğumuz Sıfır Atık Forumu'na 183 ülkeden 5 binden fazla insan katıldı. Orada farklı bakanlıklarımızla beraber çalıştık, İçişleri Bakanlığımız da süreçte bize destek oldu. 500'den fazla uluslararası paydaşla beraber düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumu, dünyanın en büyük sıfır atık çevre etkinliği olma özelliğini taşıyor. Aynı tarihlerde İstanbul'da organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali'ne de 1 milyondan fazla vatandaşımız teveccüh gösterdi ve 1 milyondan fazla vatandaşımız katıldı. Dünyada ilk defa biz İstanbul'da bir Sıfır Atık Haftası icra ettik. Sıfır Atık Haftası'nda da bin 500'den fazla etkinlik yapıldı. 5 milyondan fazla vatandaşımız İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında yapılan etkinliklere katıldı. Bugün ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve atık kültürünün daha güçlü bir şekilde yaygınlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza atacağımız bir gündeyiz. Bu meyanda, İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın liderliğinde, Sayın Bakanımızın liderliğinde bugün sıfır atık hareketi yeni bir noktaya taşınacaktır.' şeklinde konuştu

'İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle kendisinin döneminde köpek sorunu neredeyse tamamen çözüldü'

Atılan imza ile beraber Türkiye'deki bütün muhtarların, muhtar azalarının, kaymakamlıkların, valiliklerin, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan kurum ve kuruluşlarla, daha yakından çalışma fırsatı bulacaklarını aktaran Ağırbaş şunları söyledi:

'İçişleri Bakanlığımızın paydaşlığında artık bu çalışmaları da yürütüyor olacağız. İçişleri Bakanlığımızın güçlü ağı ve Türkiye'nin her köşesine ulaşma kabiliyetiyle beraber artık sıfır atık çalışmaları memleketimizin dört bir yanında aktif bir şekilde uygulanıyor olacak. Bildiğiniz üzere bu yıl ülkemiz Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı'na, yani COP31'e ev sahipliği yapacak. Bu meyanda İçişleri Bakanlığımızla hem COP31 güçlü çalışmalara imza atacağız, yeni uluslararası iş birlikleri ve kampanyalar geliştireceğiz. İnşallah vakfımızın yapacağı diğer çalışmalarda da beraber çalışacağız; başta Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali olmak üzere. Bu vesileyle ben İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Özellikle kendisinin döneminde köpek sorunu neredeyse tamamen çözüldü ve gündemimizden çıkan bir konu haline geldi. Ben vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Özellikle İçişleri Bakanlığımızın bu özverili yaklaşımı ve liderliği sayesinde Türkiye'nin sıfır atık ve çevre konusundaki dönüşümü hızlanacak ve farklı bir noktaya ulaşacak. Ben bu imzanın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah 86 milyon vatandaşımızla beraber el ele, omuz omuza daha yaşanılabilir bir dünya inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.'