Antalya Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM)’de Antalyalıları birçok farklı branştaki spor dersiyle buluşturmaya devam ediyor. 7’den 70’e herkese hitap eden ASFİM’ler, Antalya’nın 14 ilçesinde, haftada 6 gün ücretsiz olarak hizmet veriyor.ANTALYA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında, her kesime yönelik hizmetlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıları, sağlıklı yaşamın en önemli yapı taşlarından olan sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ASFİM ücretsiz spor yapmak isteyenlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Antalyalılar, sağlıklı bir yaşam için, ASFİM’i tercih ediyor. Spor severler, ASFİM’lerde sağlıklı yaşamın yanında, sosyalleşme imkanı da buluyor.

15 NOKTADA HİZMET

15 Eylül’de başlayacak olan yeni kurs dönemi için 5 bin 986 sporsever kayıt yaptırdı. ASFİM’de birçok farklı branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulan ve ders alan Antalyalılar, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu hizmetten dolayı çok memnun. Kapıları 7’den 70’e tüm Antalyalılara açık olan ASFİM’de her kurs dönemi 2 ay sürerken, kurs dönemi sonunda isteyen vatandaşlar, diğer kurs dönemi için istediği kursa kayıt yaptırabilme imkanına sahip. ASFİM’in ücretsiz kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, genclikspor.antalya.bel.tr adresinden online olarak kaydını yaptırabiliyor.

HAFTADA 3 GÜNE ÇIKARILAN DERSLER MEMNUN ETTİ

Kursiyerlerinden Zehra Yerdenli, ASFİM’e daha önce pilates dersi almak için geldiğini şimdi ise reformer dersi aldığını söyleyerek. “Dersler mükemmel gidiyor, hem reformer hem de pilates derslerindeki hocalarımdan çok memnunum. Haftada 3 gün geliyorum buraya, önceden ikiydi, şimdi daha iyi oldu. Bu spor maliyeti yüksek bir spor. Daha önce dışarıda da eğitim aldım. Burada devam etmek istiyorum. Buradaki ücretsiz hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Kursiyer Hanife Nur Çimen de yaklaşık 2 yıldır ASFİM’e geldiğini, pilates, reformer, fitness gibi birçok farklı derse katılım sağladığını söyledi. Çimen, “Katılım sağladığım derslerin tamamından çok memnunum. Burada bir arkadaş grubu da edindim, onlarla birlikte geliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tekrar kaydoldum” diye konuştu.