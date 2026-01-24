Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik Maccabi Tel Aviv deplasmanında İsrailli taraftarların yaptığı kötü tezahüratları kınadı. TBF ayrıca Euroleague yönetiminin bu olayı incelemesini ve gerekli disiplin süreçlerini başlatmasını beklediklerini ifade etti.

TBF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, basketbolun birleştirici gücüne inanıyor; dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil eden sporcu, antrenör ve idarecilerimizin her zaman en güçlü destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden değerlerimizin, sporun ruhuna ve etik değerlerine aykırı saldırılara maruz kalması asla kabul edilemez. Euroleague'de oynanan Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos müsabakası sırasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'a yönelik gerçekleştirilen, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan çirkin tezahüratları esefle kınıyoruz. Euroleague yönetiminin, sporun barışçıl doğasını korumak adına bu vahim olayı titizlikle incelemesini istiyor; benzer durumların tekrar etmemesi için gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle işletilmesini bekliyoruz.'