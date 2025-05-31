2014 yılında çalışanlarının gönüllü katılımıyla kurulan UEDAŞ Tiyatro Topluluğu, bugüne kadar 4 farklı oyunla 40’ın üzerinde temsille seyirci karşısına çıktı. Enerji sektöründe görev yapan çalışanların sanatsal yönlerini geliştirmeyi amaçlayan bu oluşum, aynı zamanda ekip ruhunu ve kurum içi dayanışmayı da güçlendiriyor. Tiyatro topluluğu üyeleri, profesyonel tiyatro eğitmenlerinden diksiyon, oyunculuk ve sahne bilgisi alanında eğitim alarak sahneye hazırlanıyor.

Bu yıl ise 1995 yılında yazılan ‘Otogargara’ oyununa yeniden hayat verildi. Oyunda, bir otogarda yaşanan gerçek garip olaylar trajikomik olarak işlenirken, şehirlerarası yolculuklardan insan hayatlarını gözler önüne serildi ve olaylar karşısında yolcuların verdikleri tepkiler sahneye yansıtıldı.