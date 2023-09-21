UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0’lık üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada savunmadan atılan topu kontrol eden Mert Hakan’ın ceza yayı içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
24. dakikada Fred’in sağ taraftan kullandığı kullandığı serbest vuruşa ön direkte iyi yükselen Crespo’nun uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitti. 1-0
30. dakikada Nordsjaelland savunması paslaşarak çıkmak isterken topu kapan Fred’in ara pasında Batshuayi topla buluştu. Ceza sahasına giren Batshuayi’nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
39. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Osman’a atılan pasta savunmanın araya girmesiyle top Ingvartsen’in önünde kaldı. Ingvartsen’in sağ çaprazdan beklemeden yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.
Hakemler: Gergo Bogar, Theodoros Georgiou, Balasz Szalai
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Miguel Crespo, Mert Hakan, Fred, Joshua King, Ryan Kent, Bathsuayi
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, İsmail Yüksek, Dzeko, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Zajc, Ahmet Aydın, Becao, Szymanski, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Nordsjaelland: Andreas Hansen, Viladsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Tverskov, Diomande, Dorgeles, Ibrahim Osman, Schjelderup, Ingvartsen
Yedekler: Eriksson, Nygren, Mads Hansen, Ascone, Marxen, Rasmussen, Lucas Hey, Zidan Sertdemir, Svensson, Jensen-Abbew, Harder, Barslund
Teknik Direktör: Johannes Hoff Thorup
Goller: Crespo (dk. 24), Batshuayi (dk. 30) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: İbrahim Osman, Diomande (Nordsjaelland)