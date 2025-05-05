Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilgili vergilerin 1. taksit ödemelerinin 2 Mayıs Cuma günü itibarıyla alınmaya başlandığı belirtilirken, mükelleflerin 2 Haziran Pazartesi gününe kadar ödemelerini yapmaları gerektiği vurgulandı ve gereken duyarlılığın gösterilmesi istendi.

HEM ELDEN HEM ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI

İnegöl Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları kapsamında oluşturulan altyapısı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide yapabilecekleri de hatırlatıldı. www.inegol.bel.tr üzerinden, E-Belediye uygulamasını kullanarak, e-devlet üzerinden ve bankaların mobil uygulamaları üzerinden vergi ödemeleri gerçekleştirilebilecek.

ELDEN ÖDEME NOKTALARI

Öte yandan; Emlak Vergisi, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergilerinin 2025 yılı 1. Taksit ödemeleri Yeni Belediye Hizmet Binası zemin katındaki tahsilat servisiyle birlikte; Yeniceköy, Kurşunlu, Cerrah, Tahtaköprü ve Alanyurt Ek Hizmet Binalarındaki tahsilat servislerinden de elden yapılabilecek.