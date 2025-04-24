Törenin ardından çekilen hatıra fotoğrafı, özellikle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yan yana durmasıyla dikkatleri üzerine çekti. İki başkan, sezon boyunca birbirlerine yönelik sert açıklamalarıyla tanınıyor, bu da fotoğrafın gündeme oturmasına neden oldu.

Açılış, İstanbul Levent'teki Pembe Köşk'te yapıldı ve büyük bir katılım oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları Özbek ve Koç’un yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve diğer futbol camiasından önemli isimler törene katıldı. Ayrıca, eski futbol yöneticileri ve kulüp yetkilileri de etkinlikte yer aldı.

Açılış töreninin ardından kurdele kesimi yapıldı ve katılımcılar hatıra fotoğrafı için sahneye davet edildi. Fotoğraf karesinde, uzun süredir birbirlerine yönelik sert ifadeler kullanan Özbek ve Koç’un yan yana olması, izleyenlerin dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.