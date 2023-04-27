Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri, Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Muhammet Tekin ile birlikte Vanitti Mobilya’yı ziyarette bulundular. Sohbet eşliğinde geçen ziyarette Firma sahibi Ömer Doğan’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.

Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, “Adım Adım 2023, Köyüm Benim Programı” kapsamında Şipali ve Akbaşlar Köylerine ziyaret gerçekleştirerek köy halkıyla çay içip sohbet ettiler. Köy halkının sorun ve taleplerini dinleyip çözüm noktasında en kısa sürede ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler.

Beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan’ı Uğur Bayram, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri ile birlikte Sungurpaşa, Boğazköy, Dömez, Tekke, Akıncılar ve Şehitler Köylerini ziyaret ettiler.

Ziyaret esnasında muhtarların ve köy halkının sorunlarını dinlediklerini belirten Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram; "Önümüzde önemli bir seçim var. 2023 seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli bir eşik olarak görüyoruz. Bu yüzden bu seçimi çok önemsiyoruz. Sizlerden talebimiz, isteğimiz, arzumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçmek, akabinde de Milliyetçi Hareket Partisi’nin hem oylarını hem de meclisteki sandalye sayısını arttırmak olacak. İçimiz de farklı partilere oy vereceklerde olabilir. Fakat biz Milliyetçi Hareket Partisi’nin durduğu yeri kumar masası değil, milletimizin yanı olarak isimlendiriyoruz. Allah’ın izniyle de 14 Mayıs akşamı Cumhur İttifakının başarısıyla sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Bizler çok şükür Diyanet’i kapatacağız diyenlerle, terörist başını Selahattin Demirtaş’ı dışarı çıkaracağız diyenlerle, bir arada değiliz. Bizlerin durduğu yer belli. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi’nin çizgisini de herkes net bir şekilde görüyor. Biz Cumhur ittifakı’nın ortağıyız, hedefimiz Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçmek. Türkiye için önemli bir yüzyıl bizi bekliyor. Biz bu şekilde adlandırıyoruz. Allah nasip ederse bizde Türkiye için önemli bir yüzyılın başlangıcına vesile olacağız. Sizlerden istirhamım 14 Mayıs günü sandığa giderken kimliklerinizin yanında vicdanlarınızı da götürmeniz. Kimin kiminle olduğunu görerek gitmeniz. Önümüzde ki yüzyılı iyi değerlendirerek, analizini iyi yaparak gitmenizi önemle istirham ediyorum. Bizler bunun mücadelesini veriyoruz. Tehlikenin farkındayız. 14 Mayıs seçimleri, sadece bir seçim değil aslında, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden doğum seçimi olacak. Elbette sıkıntılarını sorunlarınız var biz bunları asgari düzeye indirmekle de görevliyiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 100. Yılda yüz proje ile sahaya inmiş bulunmaktayız. Bunlardan en önemlisi, 100. Yılda yüz il bin ilçe Projesi, buda birkaç gün önce yayınladığımız seçim beyannamemizde de resmileşti. Allah nasip ederse, seçimden sonra 100. Yılda yüz il bin ilçe Projesi’nin gerçekleşmesi için, Milliyetçi Hareket Partisi olarak mücadele edeceğiz. Yüz il içinde tabi ki İnegöl’de var. İnegöl Asli unsur. İnegöl’ün şu an yerelde elini kolunu bağlayan meselelerin başında, Büyükşehir yasası geliyor. Büyükşehir Yasası’nın getirmiş olduğu negatif meseleleri de İnegöl’ün İl olmasıyla çözeriz. Biz İnegöl’ü seviyoruz, ben bunu sadece sizler için istemiyorum, ben kendi çocuklarım için de istiyorum. İnegöl’ün gerçekten güzel yönetilmesini istiyoruz. Bunun için de sizlerden Milliyetçi Hareket Partisi adına destek istiyoruz. Güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi, güçlü bir Cumhurbaşkanı demek. Güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi, güçlü bir Devlet demek. Güçlü bir İnegöl demek” dedi

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz üzere 14 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçim var, bu seçim ülkemiz açısından kader niteliği taşımakta. Bu seçimlerde biz gecemizi gündüzümüze kattık, sahadayız çalışıyoruz. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinizi istiyoruz. Mecliste de Milliyetçi Hareket Partisi’nin sayısal üstünlüğü açısından Şer odaklarına karşı Milliyetçi Hareket Partisine de Milletvekilliğinde oy istiyoruz, destek istiyoruz, dua istiyoruz. 14 Mayıs sabahı sandığa giderken sizlerden istediğim kimliklerinizi yanınıza alırken vicdanınızı da yanınıza almanızdır. 15 Mayıs sabahı bu zaferi ilan edeceğiz, ilk turda bu işi bitireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 100. Yılda yüz proje ile sahaya inmiş bulunmaktayız. Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘100 Sözü’nden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzman erbaşların tümü kadroya alınacak. Asgari ücretlilere büyük şehirlerde ulaşım yardımı verilecek. Ücret sistemini de içeren personel rejimi yeniden düzenlenecek. Asli ve sürekli kamu hizmetlerinde kadroya dayalı personel istihdam edilecek, kamu çalışanlarının ek ödemeleri emekli aylığına yansıtılacak, üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verilerek ek gösterge sistemi buna göre yeniden düzenlenecek. Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak. Atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanması sağlanacak. Emekli aylıklarındaki eşitsizlikleri giderecek norm ve standart birliği sağlanacak. Geliri belli bir düzeyin altında olan aileler için "asgari gelir desteği" uygulanacak. Muhtaç durumdaki ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri harcama kartları "HİLALKART" verilecek, ayni yardımlar nakdi hale getirilecek. Bu ailelerin en az bir ferdine iş imkanı sağlanacak, çalışma imkânı olmayanlar sosyal koruma programı kapsamına alınacak. Aile birliğinin korunması amacıyla çalışan eşlerin, görevlerinin özellikleri dikkate alınarak aynı il içinde görev yapmaları sağlanacak” dedi.