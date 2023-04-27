İnegöl'de genç kıza çarpan kamyonetin camlarını kırdılar

Mesudiye mahallesinde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı genç kız yaralandı. Yaralının yakınları kamyonetin camlarını kırdılar.

Kaza Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Hakan Y.(38) yönetimindeki 16 KGY 65 plakalı kamyonet, yola çıkan Şevval Reyhan K.(17)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ARACA SALDIRDILAR

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralının yakınları, kamyonetin camlarını kırdılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.