Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nda kurduğu standı çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 15.’sini gerçekleştirdiği Uluslararası Kitap Fuarı’nda sadece kitaplar değil, stantlar da büyük ilgi görüyor. Büyükşehir iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kurduğu standı da büyük ilgi görüyor. Fuarda çocuklar için hazırlanan boyama atölyeleri, özel oyun parkuru ve sürpriz hediyeler büyük beğeni topladı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da UlaşımPark standı, minik ziyaretçiler ve aileleri için eğlenceli anların adresi haline geldi. Aileler, çocukları ile birlikte fuarda keyif dolu anlar yaşıyor.

Bu yıl ilk kez fuara eklenen oyun parkuru, hem çocukların hem de ailelerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Düzenlenen yarışmalarda çocuklar anneleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sırasında annelerini geçen miniklerin sevinci, fuara renkli anlar kattı. UlaşımPark’ın etkinlikleri, kitap fuarı süresince ziyaretçilere eğlenceli deneyimler sunmaya devam edecek.