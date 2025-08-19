Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya’nın en büyük liman şehirlerinden biri olan Köstence’de resmi temaslarda bulundu.ANKARA(İGFA) - Ziyaret kapsamında Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Romanya ile Türkiye arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek, ülkede yaşayan Türk ve Türk Tatar toplumlarını iki ülke arasındaki dostluk köprüsü olarak gördüklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Bu bağı daha da güçlendirmek istiyoruz” diyerek, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılık mesajı verdi.

Bakan Uraloğlu paylaşımında ''Resmi ziyaretin ilk durağında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılıp iş dünyası temsilcileriyle buluşacağız.'' ifadelerine yer verdi.

