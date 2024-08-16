Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tersane İstanbul” projesinin saha incelemesini gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu proje için, “Yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştiriyoruz. 45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Şubat 2019’da temeli atılan “Tersane İstanbul” da saha incelemesi yaptı. İnceleme sonrası basın açıklamasında bulunan Bakan Uraloğlu, “Tersane İstanbul” un 45 yıllık işletme sonucu hazineye 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri getireceğini belirtti. Uraloğlu, projenin ise yüzde 69’un tamamlandığı bilgisini verdi.

“Son 30 yılda tersane işlevini yitirmişti”

150 yıldır sivillere kapalı olan alanın tekrar vatandaşlarla buluşacağını dile getiren Uraloğlu“Burada bulunan tarihi tersanemiz “Tersane-i Amire”, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden iki yıl sonra, 1455’te kuruldu. Fatih Sultan Mehmet sonrasında yeni kızaklar ile savaş gemisi yapımında kullanılan havuzlar inşa edilerek tersane gelişmeye devam etti. Burası 16 ve 17’nci yüzyıllarda Akdeniz Bölgesi’nde yer alan en büyük tersanelerdendi. Tersane, Cumhuriyet Döneminde de askeri ve sivil gemilerin yapımı, bakımı ve onarımında kullanıldı. Proje alanı, son 30 yılda tersane işlevini yitirmişti. Bu nedenle tarihi tersanemizin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için “Tersane İstanbul” projesini geliştirdik. Özellikle yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar haliçle buluşturma amacını taşıyoruz” diye konuştu.

“26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracağız”

Projede yer alan sosyal aktivite alanlarından bahseden Uraloğlu, “Proje kapsamında; Sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, Kafe ve dinlenme mekanları, Sosyal aktivite alanları ve 1000 kişilik cami, Kütüphane, Gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, Tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70’er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Böylece 1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız. Projenin tamamlanması ile toplam alanı 83.300 metrekare olan 26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracağız. Özetle bu eşsiz bölgenin hem endüstri mirasına sahip çıkıyor hem de İstanbul’un marka değerine önemli bir katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Şu anda proje genelinde ilerleme seviyemiz yüzde 69”

“Tersane İstanbul; tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul’un kalbine taşıyacak, gözlerden uzak kalan tersane bölgesi; zengin geçmişini gözler önüne seren örnek bir koruma yaklaşımıyla, yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olacak. 1.8 km kıyı bandına sahip Tersane İstanbul 4 fazda inşa ediliyor. 23 Şubat 2019’da temeli atılarak çalışmaları başladı. Şu anda proje genelinde ilerleme seviyemiz yüzde 69. Halka açılacak birinci faz kapsamında olan 25. ve 26. blokların kısmi kabulünü 11 Haziran’da yaptık. Bu yıl bitmeden birinci fazın tamamlanmasını hedefliyoruz. Osmanlı döneminde torpido fabrikası olarak kullanılan yapının restorasyonu bitince ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile hizmet vermeye başlıyor olacağız. Üstelik yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştiriyoruz. 45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.